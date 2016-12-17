Новости фото с mfr.ru "Мега-Лада" и "ЦТВС-Уралтранстром" лидируют после стартовых этапов командного чемпионата России по мотогонкам на льду Два стартовых этапа командного чемпионата России по мотогонкам на льду состоялись 10-11 декабря в Каменске-Уральском (Свердловская область).



Первый этап выиграли хозяева ледового трека - команда "ЦТВС-Уралтранстром", набравшая в двадцати заездах 45 очков (по 13 - чемпион мира Дмитрий Хомицевич и Динар Валеев, 12 - экс-чемпион Европы Василий Несытых, 7 - Евгений Шаров). На втором месте с 40 очками действующий чемпион страны - "Мега-Лада" из Тольятти (15 - Игорь Кононов, по 11 - Даниил Иванов и Никита Толокнов, 5 - Игорь Сайдуллин), 17 очков набрал "Башкортостан-ЦТВС" (Иван Чичков - 7, Ове Ледстрем - 4, Никита Шадрин и Никита Богданов - по 3), 13 - у "Каустика" из Стерлитамака (Андрей Шишегов - 5, Алексей Иванов и Дмитрий Солянников - по 3, Вадим Свинухов и Никита Тарасов - по 1).



Второй этап с 46 очками выиграла "Мега-Лада" (Кононов - 15, Д.Иванов и Толокнов - по 13, Сайдуллин - 5), "ЦТВС-Уралтранстром" заработал 37 очков (Хомицевич - 11, Валеев - 10, Шаров и Несытых - по 8). 19 очков у "Каустика" (А.Иванов - 7, Шишегов и Солянников - по 4, Свинухов - 3, Тарасов - 1), 18 - у "Башкортостана-ЦТВС" (Чичков - 9, Ледстрем - 5, Шадрин - 3, Богданов - 1).



Отметим неучастие в составе "Башкортостана" многократного чемпиона мира Николая Красникова, не имеющего контракта с командой из-за её финансовых проблем.



По сумме двух этапов "ЦТВС-Уралтранстром" и "Мега-Лада" набрали по восемь зачётных очков, "Башкортостан-ЦТВС" и "Каустик" - по три, - сообщает сайт Федерации мотоциклетного спорта России.

Каменск-Уральский Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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