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17.12.2016 22:23
Норвегия - Франция, фото с allthenews.club
Голландские и норвежские гандболистки сыграют в финале чемпионата Европы
Полуфинальные матчи, а также встреча за пятое место состоялись в пятницу на чемпионате Европы по гандболу среди женских команд, решающая стадия которого проходит в шведском Гётеборге.

Игровой день открылся матчем за пятое место, в котором сошлись сборные Германии и Румынии. Первый тайм закончился с равным счётом. Упорная борьба продолжалась до конца встречи, и итоговый перевес румынских гандболисток составил один мяч - 23:22 (11:11).

Состав сборной Румынии: Деду, Замфир (6), Чипер (3), Ласло (3), Удристою (3), Пинтя (2), Жуц (2), Кинтоан (1), Гейгер (1), Лугану (1), Замфиреску (1), Буцеши, Думанска, Флорика, Маня, Попа.
Состав сборной Германии: Хубер (5), Хюбингер (3), Каролюс (3), Шмельцер (3), Наидзинавичюс (2), Бенке (1), Бёльк (1), Фишер (1), Ланг (1), Столле (1), Волбольд (1), Экерле, Крамаржик, Крамер, Лёрпер, Вольтеринг.

В первом полуфинальном матче встречались сборные Нидерландов и Дании. И здесь первый тайм не принёс преимущества ни одной из команд. Во второй половине сильнее были голландские гандболистки, добившиеся победы - 26:22 (13:13).

Состав сборной Нидерландов: Гроот (6), Польман (7), Броч (3), ван дер Хейден (3), Бонт (2), Фиссер (2), Книппенборг (1), Малестейн (1), Снельдер (1), Аббинг, Дульфер, Гоос, Янкович, Крамер, ван Ольфен, Вестер.
Состав сборной Дании: Йогенсен (6), Нильсен (4), Фискер (3), Йенсен (3), Кристиансен (2), Транборг (2), Дорнонвилле де ла Кур (1), Григел (1), Хансен, Хогстед, Хендаль, Оккельс, Рейнхардт, Спеллерберг, Тофт Галсгаард, Воллер.

Вторую путёвку в финал разыгрывали сборные Франции и Норвегии. В этой встрече оборонга обеих команд действовала лучше атаки, при этом в обоих таймах норвежки забросили на два мяча больше, победив - 20:16 (11:9).
Состав сборной Франции: Лакрабере (6), Набуе (3), Уэтт (3), Ландре (1), Ниомбла (1), Нзе Минко (1), Заади Дёна (1), Айглон Сорина, Дембеле, Эдвиге, Флипп, Глозе, Хорацек, Кольжински, Лейно, Пино.
Состав сборной Норвегии: Сольберг, Мёрк (7), Фрафьорд (4), Арнцен (3), Кристиансен (3), Куртович (2), Офтедаль (1), Ауне, Гримсбё, Херрем, Ингстад, Скогранд, Солаас, Сольберг, Томак, Вааде.

Таким образом, сборные Нидерландов и Норвегии разыграют чемпионский титул в воскресном финале. В этот же день команды Германии и Франции проведут матч за бронзовые награды. 

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Города:
Гётеборг
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/17/109835.html
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