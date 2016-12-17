Валентин Балахничев

Валентин Балахничев: Давайте проявим мужество и самоуважение

Валентин Балахничев:





Дорогие коллеги,





Мы живем в новой реальности. Идеалы Олимпийского движения пали. Перефразируя классика - спорт стал продолжением холодной войны другими средствами. Россию позиционируют как чумной допинговый барак. Виноваты в этом мы. Время на упреждение катастрофы бездарно упущено. Реакция русских на доклад Макларена уже никому не интересна. Началось изгнание России из условно приличного общества. То есть такого общества, в отношении которого пока не проведено антидопинговое расследование за $2 млн.





Собственные ошибки и политическое бессилие привели нас на допинговое аутодафе. Коллеги, давайте проявим мужество и самоуважение. Тем самым облегчим нашим иностранным друзьям участь принятия неизбежных решений. В истерической атмосфере уже нет места для общего спортивного праздника. Нам нужно фиксировать убытки и строить новую жизнь.





Поэтому я предлагаю обсудить вопрос о добровольном переносе из России международных соревнований 2017-го года. Наша главная цель – попасть на Олимпиаду и провести ФИФА в 2018 году.

Следующий год нужно потратить на расчистку Авгиевых конюшен и открыто заказать расследования в отношении особо ярых критиков. Поможем Коэ разобраться в истории со 150 элитными допингерами-клиентами Марка Бонара и его подопечной спортсменкой Рэдклифф. Американцам явно нужна наша поддержка в разработке методов выявления генного допинга. Давайте, наконец то, уберём с женских пьедесталов мужеподобных гермафродитов.





Чистый спорт – дело общее. Нам помогли увидеть ошибки, теперь мы обязаны оказать встречную услугу.

Однако основной приоритет 2017 года это детско-юношеский спорт. Будущее. Наши проблемы должны решить мы, а дети имеют право выйти на чистую арену.