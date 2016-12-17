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17.12.2016 16:11
Валентин Балахничев
Валентин Балахничев: Давайте проявим мужество и самоуважение
Валентин Балахничев:

Дорогие коллеги,

Мы живем в новой реальности. Идеалы Олимпийского движения пали. Перефразируя классика - спорт стал продолжением холодной войны другими средствами. Россию позиционируют как чумной допинговый барак. Виноваты в этом мы. Время на упреждение катастрофы бездарно упущено. Реакция русских на доклад Макларена уже никому не интересна. Началось изгнание России из условно приличного общества. То есть такого общества, в отношении которого пока не проведено антидопинговое расследование за $2 млн.

Собственные ошибки и политическое бессилие привели нас на допинговое аутодафе. Коллеги, давайте проявим мужество и самоуважение. Тем самым облегчим нашим иностранным друзьям участь принятия неизбежных решений. В истерической атмосфере уже нет места для общего спортивного праздника. Нам нужно фиксировать убытки и строить новую жизнь.

Поэтому я предлагаю обсудить вопрос о добровольном переносе из России международных соревнований 2017-го года. Наша главная цель – попасть на Олимпиаду и провести ФИФА в 2018 году.
Следующий год нужно потратить на расчистку Авгиевых конюшен и открыто заказать расследования в отношении особо ярых критиков. Поможем Коэ разобраться в истории со 150 элитными допингерами-клиентами Марка Бонара и его подопечной спортсменкой Рэдклифф. Американцам явно нужна наша поддержка в разработке методов выявления генного допинга. Давайте, наконец то, уберём с женских пьедесталов мужеподобных гермафродитов.

Чистый спорт – дело общее. Нам помогли увидеть ошибки, теперь мы обязаны оказать встречную услугу.
Однако основной приоритет 2017 года это детско-юношеский спорт. Будущее. Наши проблемы должны решить мы, а дети имеют право выйти на чистую арену.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/17/109833.html
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