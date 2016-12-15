На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Хоккей с мячом (бенди)
Шахматы
Гандбол
Мини-футбол
Фехтование
Самбо
Американский футбол
Регби
Флорбол
Гольф
Экстремальный спорт
Шашки
Мотоциклетный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Гольф
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
15.12.2016 22:09
Харрис Инглиш и Мэтт Кучар, фото с gettyimages.com
Харрис Инглиш и Мэтт Кучар выиграли турнир PGA-тура по гольфу Franklin Templeton Shootout
Парный турнир PGA-тура по гольфу Franklin Templeton Shootout состоялся в клубе Tiburon (Нейплс, штат Флорида, США).

Все лидирующие позиции заняли американские дуэты. Победителями турнира стали Харрис Инглиш и Мэтт Кучар, завершившие соревнования с картой на 28 меньше пара. Второе место заняли Джерри Келли и Стив Страйкер (-27). Тройку лучших замкнули Чарли Хоффман и Билли Хоршел (-26). Четвёртыми финишировали Кевин Чаппелл и Кевин Киснер (-24).

Впечатлениями от победы поделился Мэтт Кучар: "В этом и заключается отличие подобных турниров. Такие состязания заставляют тебя набирать бёрди и показывать хороший минус. Это была настоящая битва, и было очень сложно исполнить в тех условиях то, что мы сделали на 17-й лунке. Нам так и не удалось наколотить кучу бёрди, это был действительно трудный раунд", - приводит слова Кучара golf.ru.

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/15/109828.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
15.12.2016 22:09
Харрис Инглиш и Мэтт Кучар выиграли турнир PGA-тура по гольфу Franklin Templeton Shootout
06.12.2016 20:08
Хидеки Мацуяма выиграл турнир PGA-тура по гольфу Hero World Challenge
30.11.2016 21:50
Сборная Дании завоевала Кубок мира по гольфу
24.11.2016 12:43
Джордан Спит выиграл турнир по гольфу Australian Open
14.11.2016 21:05
Пэт Перес выиграл турнир PGA-тура по гольфу OHL Classic at Mayakoba
09.11.2016 21:40
Род Памплинг выиграл турнир PGA-тура по гольфу Shriners Hospitals for Children Open
02.11.2016 12:34
Коди Гриббл выиграл турнир PGA-тура по гольфу Sanderson Farms Championship
Все новости
Сюжеты
Открытое Первенство России по гольфу 2011
XX Открытый чемпионат России по гольфу
В мире. Финансы и спорт
В мире. Допинг в спорте
M2M Russian Open 2015
Публикации
28.06.2010 17:43
В Пестово завершился XIX Чемпионат России по гольфу
Фото и видео
09.09.2009 20:26
Видео. Finnair Masters 2009
18.08.2009 23:25
Видео. Превью Кубка Солхайма
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 