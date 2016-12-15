Новости Харрис Инглиш и Мэтт Кучар, фото с gettyimages.com Харрис Инглиш и Мэтт Кучар выиграли турнир PGA-тура по гольфу Franklin Templeton Shootout Парный турнир PGA-тура по гольфу Franklin Templeton Shootout состоялся в клубе Tiburon (Нейплс, штат Флорида, США).



Все лидирующие позиции заняли американские дуэты. Победителями турнира стали Харрис Инглиш и Мэтт Кучар, завершившие соревнования с картой на 28 меньше пара. Второе место заняли Джерри Келли и Стив Страйкер (-27). Тройку лучших замкнули Чарли Хоффман и Билли Хоршел (-26). Четвёртыми финишировали Кевин Чаппелл и Кевин Киснер (-24).



Впечатлениями от победы поделился Мэтт Кучар: "В этом и заключается отличие подобных турниров. Такие состязания заставляют тебя набирать бёрди и показывать хороший минус. Это была настоящая битва, и было очень сложно исполнить в тех условиях то, что мы сделали на 17-й лунке. Нам так и не удалось наколотить кучу бёрди, это был действительно трудный раунд", - приводит слова Кучара golf.ru.



Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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