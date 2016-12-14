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14.12.2016 19:01
Российские спортсмены выиграли общекомандный зачёт I Российско-Китайских молодёжных зимних игр
11 декабря в Харбине (Китай) завершились первые в истории Российско-Китайские молодёжные зимние игры. В них приняли участие 167 спортсменов в возрасте от 13 лет до 21 года. Они разыграли 27 комплектов наград в следующих видах спорта: фигурном катании на коньках, конькобежном спорте, шорт-треке, хоккее и горнолыжном спорте.
Российские спортсмены уверенно выиграли общекомандный зачёт, завоевав 50 медалей: 20 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых. На счету команды Китая семь золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград.
Победителями и призёрами Игр в составе российской команды стали следующие спортсмены.
«Золото»
Василий Ковалёв – горнолыжный спорт, юноши, гигантский слалом;
Полина Мельникова – горнолыжный спорт, девушки, гигантский слалом и слалом;
Данила Тенишев – горнолыжный спорт, юноши, слалом;
Виктор Муштаков – конькобежный спорт, юноши, 500 м и 1000 м;
Данила Бобырь – конькобежный спорт, юноши, 1500 м;
Марина Сальникова – конькобежный спорт, девушки, 1500 м;
Артём Золотарёв, Д. Бобырь, В. Муштаков – конькобежный спорт, юноши, командный спринт;
Владлена Рогаткина, Кристина Силаева, М. Сальникова – конькобежный спорт, девушки, командный спринт;
В. Муштаков, Вадим Сонин, Д. Бобырь – конькобежный спорт, юноши, командная гонка;
Карина Ахметова, Вероника Суслова, Ирина Кузнецова – конькобежный спорт, девушки, командная гонка;
Валерий Фомин – шорт-трек, юноши, 500 м;
Павел Ситников – шорт-трек, юноши, 1000 м;
Антон Воронин – шорт-трек, юноши, 1500 м;
П. Ситников, А. Воронин, В. Фомин, Сергей Милованов – шорт-трек, юноши, эстафета;
Алексей Ерохов – фигурное катание, юноши, одиночное катание;
Софья Самодурова – фигурное катание, девушки, одиночное катание;
Софья Полищук и Александр Вахнов – фигурное катание, танцы на льду;
Сборная России по хоккею с шайбой.
«Серебро»
Александр Сухоруков – горнолыжный спорт, юноши, гигантский слалом;
Виталина Гирина – горнолыжный спорт, девушки, гигантский слалом и слалом;
В. Ковалёв – горнолыжный спорт, юноши, слалом;
Д. Бобырь – конькобежный спорт, юноши, 1000 м;
М. Сальникова – конькобежный спорт, девушки, 1000 м;
В. Муштаков – конькобежный спорт, юноши, 1500 м;
Елизавета Агафошина, И. Кузнецова, В. Суслова – конькобежный спорт, девушки, командный спринт;
А. Воронин – шорт-трек, юноши, 500 м;
Даниил Засосов – шорт-трек, юноши, 1500 м;
Ангелина Тарасова, Елизавета Кузнецова, Софья Бойцова, Вера Рассказова – шорт-трек, девушки, эстафета;
Артём Ковалёв – фигурное катание, юноши, одиночное катание;
Алиса Лозко – фигурное катание, девушки, одиночное катание;
Арина Ушакова и Максим Некрасов – фигурное катание, танцы на льду.
«Бронза»
Даниил Косяк – горнолыжный спорт, юноши, гигантский слалом;
Дарья Саутиева – горнолыжный спорт, девушки, гигантский слалом и слалом;
Андрей Медведев – горнолыжный спорт, юноши, слалом;
Д. Бобырь – конькобежный спорт, юноши, 500 м;
В. Сонин – конькобежный спорт, юноши, 1000 м и 1500 м;
В. Суслова – конькобежный спорт, девушки, 1000 м и 1500 м;
Антон Борисенко, Иса Измайлов, Егор Букин – конькобежный спорт, юноши, командный спринт;
П. Ситников – шорт-трек, юноши, 500 м и 1500 м;
А. Тарасова – шорт-трек, девушки, 500 м;
Станислава Константинова – фигурное катание, девушки, одиночное катание;
Анастасия Полуянова и Максим Селькин – фигурное катание, спортивные пары.
Российско-Китайские молодёжные зимние игры проведены в соответствии с Протоколом 16-го заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/14/109824.html
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