Российские спортсмены выиграли общекомандный зачёт I Российско-Китайских молодёжных зимних игр

11 декабря в Харбине (Китай) завершились первые в истории Российско-Китайские молодёжные зимние игры. В них приняли участие 167 спортсменов в возрасте от 13 лет до 21 года. Они разыграли 27 комплектов наград в следующих видах спорта: фигурном катании на коньках, конькобежном спорте, шорт-треке, хоккее и горнолыжном спорте.





Российские спортсмены уверенно выиграли общекомандный зачёт, завоевав 50 медалей: 20 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых. На счету команды Китая семь золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград.





Победителями и призёрами Игр в составе российской команды стали следующие спортсмены.





«Золото»

Василий Ковалёв – горнолыжный спорт, юноши, гигантский слалом;

Полина Мельникова – горнолыжный спорт, девушки, гигантский слалом и слалом;

Данила Тенишев – горнолыжный спорт, юноши, слалом;

Виктор Муштаков – конькобежный спорт, юноши, 500 м и 1000 м;

Данила Бобырь – конькобежный спорт, юноши, 1500 м;

Марина Сальникова – конькобежный спорт, девушки, 1500 м;

Артём Золотарёв, Д. Бобырь, В. Муштаков – конькобежный спорт, юноши, командный спринт;

Владлена Рогаткина, Кристина Силаева, М. Сальникова – конькобежный спорт, девушки, командный спринт;

В. Муштаков, Вадим Сонин, Д. Бобырь – конькобежный спорт, юноши, командная гонка;

Карина Ахметова, Вероника Суслова, Ирина Кузнецова – конькобежный спорт, девушки, командная гонка;

Валерий Фомин – шорт-трек, юноши, 500 м;

Павел Ситников – шорт-трек, юноши, 1000 м;

Антон Воронин – шорт-трек, юноши, 1500 м;

П. Ситников, А. Воронин, В. Фомин, Сергей Милованов – шорт-трек, юноши, эстафета;

Алексей Ерохов – фигурное катание, юноши, одиночное катание;

Софья Самодурова – фигурное катание, девушки, одиночное катание;

Софья Полищук и Александр Вахнов – фигурное катание, танцы на льду;

Сборная России по хоккею с шайбой.





«Серебро»

Александр Сухоруков – горнолыжный спорт, юноши, гигантский слалом;

Виталина Гирина – горнолыжный спорт, девушки, гигантский слалом и слалом;

В. Ковалёв – горнолыжный спорт, юноши, слалом;

Д. Бобырь – конькобежный спорт, юноши, 1000 м;

М. Сальникова – конькобежный спорт, девушки, 1000 м;

В. Муштаков – конькобежный спорт, юноши, 1500 м;

Елизавета Агафошина, И. Кузнецова, В. Суслова – конькобежный спорт, девушки, командный спринт;

А. Воронин – шорт-трек, юноши, 500 м;

Даниил Засосов – шорт-трек, юноши, 1500 м;

Ангелина Тарасова, Елизавета Кузнецова, Софья Бойцова, Вера Рассказова – шорт-трек, девушки, эстафета;

Артём Ковалёв – фигурное катание, юноши, одиночное катание;

Алиса Лозко – фигурное катание, девушки, одиночное катание;

Арина Ушакова и Максим Некрасов – фигурное катание, танцы на льду.





«Бронза»

Даниил Косяк – горнолыжный спорт, юноши, гигантский слалом;

Дарья Саутиева – горнолыжный спорт, девушки, гигантский слалом и слалом;

Андрей Медведев – горнолыжный спорт, юноши, слалом;

Д. Бобырь – конькобежный спорт, юноши, 500 м;

В. Сонин – конькобежный спорт, юноши, 1000 м и 1500 м;

В. Суслова – конькобежный спорт, девушки, 1000 м и 1500 м;

Антон Борисенко, Иса Измайлов, Егор Букин – конькобежный спорт, юноши, командный спринт;

П. Ситников – шорт-трек, юноши, 500 м и 1500 м;

А. Тарасова – шорт-трек, девушки, 500 м;

Станислава Константинова – фигурное катание, девушки, одиночное катание;

Анастасия Полуянова и Максим Селькин – фигурное катание, спортивные пары.



