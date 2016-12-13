Новости "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Даллас Ковбойз" одержали очередные победы в чемпионате НФЛ Четырнадцатая неделя позади в регулярном чемпионате Национальной футбольной лиги по американскому футболу.



Сыгранные матчи принесли следующие результаты:



Окленд Рейдерс - Канзас-Сити Чифс 13:21 (3:0, 7:21, 3:0, 0:0)

Аризона Кардиналс - Майами Долфинс 23:26 (6:7, 3:7, 0:7, 14:5)

Вашингтон Редскинс - Филадельфия Иглз 27:22 (0:3, 7:10, 14:0, 6:9)

Денвер Бронкос - Теннеcси Тайтенс 10:13 (0:10, 0:3, 0:0, 10:0)

Миннесота Викингз - Джексонвилл Джегерс 25:16 (6:0, 3:9, 3:7, 13:0)

Питтсбург Стилерз - Баффало Биллз 27:20 (7:0, 7:7, 7:0, 6:13)

Сан-Диего Чарджерс - Каролина Пантерс 16:28 (0:10, 7:13, 9:3, 0:2)

Хьюстон Тексанс - Индианаполис Колтс 22:17 (3:3, 10:0, 3:7, 6:7)

Цинциннати Бенглз - Кливленд Браунс 23:10 (13:0, 7:0, 0:7, 3:3)

Чикаго Беарз - Детройт Лайонс 17:20 (3:0, 0:10, 7:3, 7:7)

Нью-Йорк Джетс - Сан-Франциско 49-е 23:17 ОТ (0:14, 3:3, 3:0, 11:0, 6:0)

Атланта Фэлконс - Лос-Анджелес Рэмс 42:14 (7:0, 14:0, 21:0, 0:14)

Нью-Орлеан Сейнтс - Тампа Бэй Баккэнирс 11:16 (0:3, 8:10, 3:0, 0:3)

Сиэтл Сихокс - Грин Бэй Пэкерс 10:38 (3:7, 0:14, 0:7, 7:10)

Даллас Ковбойз - Нью-Йорк Джайнтс 7:10 (7:0, 0:0, 0:10, 0:0)

Балтимор Рэйвенс - Нью-Ингленд Пэтриотс 23:30 (0:9, 3:7, 14:7, 6:7).



Турнирное положение.



Американская футбольная конференция: "Нью-Ингленд Пэтриотс" - 11 побед - 2 поражения, "Канзас-Сити Чифс" - 10-3, "Питтсбург Стилерз" - 8-5, "Хьюстон Тексанс" - 7-6, "Окленд Рейдерс" - 10-3, "Майами Долфинс" - 8-5, "Денвер Бронкос" - 8-5, "Балтимор Рэйвенс" - 7-6, "Теннесси Тайтенс" - 7-6, "Индианаполис Колтс" - 6-7, "Баффало Биллз" - 6-7, "Цинциннати Бенгалс" - 5-7 (1 ничья), "Сан-Диего Черджерс" - 5-8, "Нью-Йорк Джетс" - 4-9, "Джексонвилл Джегерс" - 2-11, "Кливленд Браунс" - 0-13.



Национальная футбольная конференция: "Даллас Ковбойз" - 11-2, "Детройт Лайонс" - 9-4, "Сиэтл Сихокс" - 8-4 (1 ничья), "Атланта Фэлконс" - 8-5, "Нью-Йорк Джайнтс" - 9-4, "Тампа-Бэй Баккэнирс" - 8-5, "Вашингтон Редскинс" - 7-5 (1 ничья), "Миннесота Викингз" - 7-6, "Грин-Бэй Пэкерс" - 7-6, "Аризона Кардиналс" - 5-7 (1 ничья), "Нью-Орлеан Сейнтс" - 5-8, "Каролина Пантерс" - 5-8, "Филадельфия Иглз" - 5-8, "Лос-Анджелес Рэмс" - 4-9, "Чикаго Беарз" - 3-10, "Сан-Франциско 49-е" - 1-12. Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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